De strijd voor onderwijs is nog lang niet gestreden. Dat vindt Linda Morssinkhof

prinsjesdagEr is nog een behoorlijke strijd te leveren voor het onderwijs, meent Linda Morssinkhof, directeur van een Zwolse basisschool. Morssinkhof is een van de vele Stentor-lezers die reageerde op de Stentor-enquête waar het geld heen moet op Prinsjesdag.

Linda Morssinkhof, directeur van de openbare Montessorischool en de basisschool De Schatkamer in Zwolle, is blij met de kleine stappen die in de afgelopen jaar gemaakt zijn voor het onderwijs, maar er is volgens haar nog een strijd te leveren. ,,Ik hoop dat op Prinsjesdag de overheid waardering uitspreekt voor het basisschoolonderwijs, omdat daar de basis wordt gelegd voor onze kennismaatschappij.”

Kloof

Volgens Morssinkhof moet er in ieder geval meer geld komen voor het primair onderwijs. ,,Ik hoop echt dat er meer geld komt voor een eerlijk salaris voor de docenten in het primair onderwijs. Ondanks een recente verhoging is er nog steeds een kloof met het voortgezet onderwijs. Met alle respect voor docenten in het voortgezet onderwijs, maar het werk op een basisschool is in deze tijd door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen even zwaar.”