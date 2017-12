De tien mooiste foto's van 2017 door de lens van de Stentor-fotograaf

kies jouw favoriet2017: Gelukkig hebben we de foto's nog. De fotografen van de Stentor trokken het afgelopen jaar de regio in om de mooiste plaatjes te schieten. Het waren er duizenden. Check hier de tien mooiste, gekozen door onze fotografen.

1. Brand Stedelijk Museum

Fotograaf Frans Paalman: ,,In het Stedelijk Museum in Zwolle woedde 's nachts een brand. Later op de dag nam de directeur met de brandweer de schade op. Ik heb niets gevraagd en ben brutaal met een brandweeronderzoekster meegelopen. Toen zag ik dit moment, van de in het licht staande fotograferende brandweervrouw. Het beeld toont de allesomvattende schade en de brandhaard.''

Volledig scherm © Frans Paalman

2. Medaille en zoenen

Fotograaf Kevin Hagens: ,,Mij spreekt de foto aan door de blik in de ogen van het jongentje. Hij lijkt wat verlegen te worden van de lange blonde haren van rondemissen Michelle en Tamara de Graaf. Hij krijgt zijn medaille en de zoenen vanwege het snelle fietsen bij de kick off van het WK baanwielrennen in Apeldoorn. De allerjongsten mochten zich uitleven tijdens de Strider Cup bij het Raadhuisplein.''

Volledig scherm © Kevin Hagens

3. Drone Lelystad Airport

Technologie verandert de mogelijkheden voor journalistieke fotografie. Inmiddels maken fotografen dankbaar gebruik van drones. Zo ook fotograaf Freddy Schinkel die deze foto maakte van de nieuwe startbaan voor de controversiële uitbreiding van Lelystad Airport.

Volledig scherm © Freddy Schinkel

4. Treinliefhebbers op laddertjes

Vanuit het maïsveld zag fotograaf Rob Voss opeens het contrast. De passie van de treinliefhebbers die laddertjes hadden meegezeuld om het beste plaatje te schieten en de totale onverschilligheid van de dame die haar telefoon interessanter vindt dan de stoomtrein. Het kostte Voss een stevige sprint naar de juiste positie om de scène met de voorbijrazende trein te kunnen vangen.

Volledig scherm © Sander Zurhake

5. Omgewaaide tenten

Fotograaf Gerard Vrakking: ,,Deze foto heb ik gemaakt bij manege Bartels in Mariënheem. De wedstrijd werd afgelast omdat er problemen waren met de tenten van de paarden. Toen ik buiten kwam, bleken de tenten waarin de toppaarden stonden volledig te zijn omgewaaid. Ruiters en amazone's proberen een omgewaaide wand recht te zetten, zodat de prijspaarden uit hun benarde positie gehaald kunnen worden.''

Volledig scherm © Gerard Vrakking

6. Uitzetten glasaal

,,Ik heb het uitzetten van glasaal in het Wolderwijd al een paar keer gefotografeerd dus ik weet wat ik kan verwachten. Ze kronkelen over elkaar heen ondanks dat ze half zijn verdoofd door het ijs. Met een macro-objectief probeer ik een jonge vis te fotograferen. Daarbij let ik op de compositie en vanzelfsprekend op de scherpte,'' vertelt fotograaf Ruben Schipper.

Volledig scherm © Ruben Schipper

7. Dauwtrappen op Hemelvaarstdag

Fotograaf Wilbert Bijzetter moest er in alle vroegte uit om deze bijzondere versie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag vast te leggen. Deze mensen kozen niet voor de traditionele wandeling maar peddelden op het water bij Giethoorn. Bijzetter moest in zijn boot ontelbare mugjes trotseren voor deze foto.

Volledig scherm © Wilbert Bijzitter

8. Uit het Glazen Huis

Fotograaf Maarten Sprangh: ,,Het was koud, ik stond op de balustrade van het stadhuis om deze foto te kunnen nemen. Naast me de man met de volgspot die de vertrekkende dj's uit het glazen huis in het licht zette. Wat dat betreft kreeg ik deze foto op het presenteerblaadje aangeboden. Ik vind het een mooie foto, juist door het contrast van licht en donker.''

Volledig scherm © Maarten Sprangh

9. Palingrokerij in Elburg

,,Deze foto was ontzettend moeilijk om te maken. Want de palingrokerij van Triest in Elburg is zo donker. Voor je het weet wordt de foto niet meer dan een zwarte plaat. Dus ik heb toen op meerdere plekken, waaronder het rookhok in de hoek zelf, kleine flitsers geplaatst om textuur te krijgen,'' aldus fotograaf Henri van der Beek.

Volledig scherm © Henri van der Beek

10. Fietsend door sneeuw

Fotograaf Ronald Hissink: ,,Code rood. De avondspits zou door de hevige sneeuw een chaos worden. Mij was gevraagd een foto te maken van de chaos. Alleen: door de waarschuwing van het KNMI werkten veel mensen thuis of namen vrij. Op de Wilhelminabrug, een geweldig decor, was het uitgestorven. Alleen deze eenzame fietser. Het jongetje was verblind door de sneeuw en zag niet eens dat ik de foto maakte.''

Volledig scherm © FOTO HISSINK

Stem hier op uw favoriete foto: