De ‘verbeterstraat’ moet bussen Keolis van problemen verlossen: ‘Kijk, dit was de ergste ellendeling’

Politie verdenkt ‘De Gier’ uit Zwolle nu ook van betrokken­heid bij moord op Henk Wolters

24 maart De 44-jarige Michel ‘De Gier’ B. uit Zwolle die op 16 maart is aangehouden in verband met de wapenvondst in Zwolle in september 2020, wordt door de politie nu ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters. Volgens zijn advocaat ontkent hij elke betrokkenheid.