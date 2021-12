De vernielde grasmat op de dijk is aangestampt, maar waar is nou dat hongerige IJsselzwijn?

De schrik was deze week groot bij het waterschap, toen bleek dat een wild zwijn over een lengte van enkele honderden meters zijn snuit had gezet in de grasmat van de IJsseldijk. ,,Schadelijk’’, zegt Herald van Gerner van het waterschap. ,,De grasmat is essentieel om het water tegen te houden. De mat houdt de dijk bij elkaar. Als de grasmat wordt beschadigd of toegetakeld, kan bij hoogwater een kwetsbare plek ontstaan. Dat willen we voorkomen.’’