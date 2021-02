De verwarde verdachte slaat een beveiliger. ‘Ze weten niet goed wat ze met hem moeten’

De Iraanse verdachte zat eerst vast in Veenhuizen daarna is hij in het busje gezet en was het tweeënhalf uur kachelen naar Vught, naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. En vandaag zit hij in de rechtszaal in Zwolle. Zo kom je nog eens ergens. Terwijl we wachten op de tolk bekijkt de man, met het hoofd in nek, uitgebreid het plafond. Als u zou zeggen dat ik in een Plameco-plafondreclame zit, geloof ik u op uw woord.