De vierling leeft voort in Riny

videoDe geboorte van een vierling was in 1943 een sensatie. Voor het eerst in Nederland overleefden alle kinderen bij een dergelijke geboorte. Bij elke verjaardag en bij elke mijlpaal stonden de fotografen in Zwolle op de stoep bij Riny, Elly, Dorothee en Han Kiffers. En tussendoor trouwens ook. Tot het viertal op hun 21ste besloot dat het genoeg was. Nu is het viertal geen viertal meer, tot onuitsprekelijk verdriet van Riny Bergwerff-Kiffers (74). ,,Ik leef nu voor drie.”

‘Pas geleden nog kwam er een vrouw van mijn leeftijd op me af. Ze zei: ‘u bent één van de Zwolse vierling. Mijn moeder heeft nog moedermelk voor jullie gegeven.’’ Dat is toch bijzonder? De jeugd kent ons niet meer, en meerlingen zijn nu natuurlijk heel gewoon. Maar mensen van mijn eigen generatie weten het nog heel goed.”

Vijf maanden

,,Mijn moeder werd naar het ziekenhuis gestuurd omdat ze na vijf maanden zwangerschap al heel dik was. Er werd een röntgenfoto gemaakt en de dokter zei: ‘u moet niet schrikken maar u krijgt een drieling’. Mijn moeder schrok zich wezenloos. Toen hij de foto nog een keer goed bekeek, bleek dat hij zich vergist had. Het werden er vier...”

Quote U mag blij zijn als er eentje blijft leven Dokter in het ziekenhuis

,,Ze heeft twee maanden in het ziekenhuis gelegen. Toen konden ze de geboorte niet langer tegenhouden. Ik was de kleinste, ik woog net 1.000 gram. Tegen mijn moeder zeiden ze: ‘u mag blij zijn als er eentje blijft leven’.”

Volledig scherm De Zwolse vierling Kiffers verbleef een half jaar in ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle © onbekend ,,Een halfjaar hebben we in ziekenhuis De Weezenlanden gelegen. Couveuses waren er niet meer, die hadden de Duitsers weggehaald. We lagen in een verwarmde kamer en een non zorgde dag en nacht voor ons.”

,,Mijn vader zei meteen: het mag geen Dionne-vijfling worden (een Canadese vijf­ling die werd uitgeleverd aan de commercie, red.) Het was oorlogstijd, mijn ouders moesten de eindjes aan elkaar knopen en hadden ineens vier monden tegelijk te voeden, maar hij wilde geen geld aan ons verdienen. Maar ze vonden het geen probleem als we gefotografeerd werden. Als de fotograaf maar netjes een afspraak maakte.”

Juliana

,,Die beelden ging het hele land door. Bijvoorbeeld een foto tijdens een bezoek van prinses Juliana aan Zwolle. We zagen er op ons paasbest uit maar geld voor nieuwe schoenen was er niet. Dus mijn vader had netjes de neuzen uit onze winterschoenen geknipt om er sandaaltjes van te maken.

Schoenen

De directeur van een schoenenfirma zag de foto in de krant en liet weten dat hij ons voortaan elke zomer en winter nieuwe schoenen wilde geven. Mijn ouders wilden eigenlijk van niemand iets aannemen maar dit aanbod accepteerden ze. Elk halfjaar werd onze schoenmaat opgevraagd en dan kwam er een pakket met de post. Toen we 18 werden, hebben we een keurig briefje gestuurd om te bedanken voor die steun in al die jaren, maar dat het nu niet meer nodig was.”

Quote We hadden gewoon een fijne, onbezorgde jeugd Riny Bergwerff-Kiffers

,,Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat we anders of bijzonder waren. We hadden gewoon een fijne, onbezorgde jeugd. Ja, natuurlijk waren we wel heel hecht met z’n vieren. Vooral mijn zusjes en ik, we zijn een eeneiïge drieling. Van de drie meiden ben ik als eerste geboren, en ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik Elly en Dorothee moest beschermen. Ze werden ook mijn beste vriendinnen. Later gingen we samen uit, en dan ging Han mee als begeleider.”

Uit elkaar gehaald

,,We gingen naar de Nutsschool in Zwolle. Totdat ik na een zomervakantie ineens naar een andere school moest. De kinderarts had besloten dat we uit elkaar gehaald moesten worden. Ik heb dat als heel traumatisch ervaren, maar ik ben er wel flink van geworden.”

November 1954, de touwtjespringende vierling is 11 jaar oud. Van links naar rechts Han, Elly, Riny en Dorothee.

Kaartjes schrijven

Quote Mijn vader had als regel: iedereen die jullie schrijft, krijgt antwoord ,,Elke verjaardag kregen we schoenendozen vol met post. Uit het héle land. Mijn vader had als regel: iedereen die jullie schrijft, krijgt antwoord. Dus wij werden dan op zondagmiddag aan het werk gezet om bedankkaartjes te schrijven. Later werd er ook een vierling in Leeuwarden geboren maar de belangstelling voor ons bleef bestaan, ook toen we ouder werden. Toen we 21 werden hebben we gezegd dat we niet meer in de schijnwerpers wilden staan. We wilden ieder ons eigen leven opbouwen. Als afsluiting is een televisiedocumentaire over ons gemaakt. Die film is me nog steeds heel dierbaar.”

De vierling viert zijn 21-ste verjaardag. op 6 februari 1964

,,We zijn altijd heel hecht gebleven, ook nadat we allemaal gingen werken en trouwden. Met Dorothee had ik de beste band. Het was een enorme schok toen zij in 2011 plotseling overleed aan een hartstilstand tijdens een operatie. En in 2014 overleed Elly aan de gevolgen van borstkanker. Mijn zusjes en ik dachten vroeger dat we tegelijk dood zouden gaan. In onze beleving bestond het niet dat één van ons eerder zou gaan dan de anderen.”

Urntjes

,,Nu zijn alleen Han en ik er nog. Met Han heb ik een goed contact, maar op een totaal andere manier dan met mijn zusjes. Hij is mijn broer, zij waren een deel van mij. Dat zijn ze eigenlijk nog steeds. In mijn atelier op zolder staan twee urntjes met wat as van Elly en Dorothee. Als ik daar binnenkom begroet ik ze altijd en dan ga ik aan het werk. Ze leven voort in mij, ik leef nu voor drie.’’

Vierling is nog steeds een zeldzaamheid

De Zwolse vierling, geboren in 1943, geldt als eerste Nederlandse vierling waarvan alle kinderen bleven leven. Eerder werden in Hengelo (1939) en op Java (1938) ook vierlingen geboren maar daarvan bleven niet alle kinderen leven. Het aantal meerlingen is de laatste decennia fors gestegen vanwege vruchtbaarheidsbehandelingen maar een vierling is nog steeds een zeldzaamheid.

De bekendste zijn op dit moment de Hardenbergse vierling Akse (geboren in 1994) en de vierling Adema uit Bathmen (2014). In beide gevallen een eeneiige meisjesvierling.

