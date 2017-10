De Vries (CU) stapt voortijdig uit gemeenteraad Zwolle

Vanaf vandaag ruilt Johannes de Vries (29) Zwolle definitief in voor Den Haag en zijn raadszetel namens de ChristenUnie in voor zijn werk als persvoorlichter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. ,,Maar ik ga Zwolle echt wel missen hoor.”

Hij zat ‘maar’ 3,5 jaar in de Zwolse gemeenteraad en maakt de termijn dus ook niet af.

Met de finish in zicht van het parcours stappen? Is dat niet een beetje kiezersbedrog?

,,Zo zie ik het niet. Ik werk al sinds 2015 in Den Haag als persvoorlichter, naast mijn raadslidmaatschap. Dat kost tijd, veel tijd en veel heen en weer gereis. Het heeft veel gevraagd, ook van mijn relatie met mijn vrouw Sanne. Ik was weinig thuis in die periode. Ik klaag niet hoor, die periode was heel leuk en zinvol, maar voor de lange termijn moesten we wel een keuze maken. Ik ben iemand die zich 100 procent wil inzetten en dat kan ik niet én in Zwolle én in Den Haag.”

Wanneer heb je de knoop doorgehakt?

,,Dat heb ik al in april gedaan, toen ik intern moest aangeven of ik nog een periode door wilde. Ik had toen ook nog de intentie om door te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Sanne kreeg ineens in september een baan als onderwijzeres op een christelijke basisschool in Den Haag. En voor mij werd het in Den Haag natuurlijk ook drukker, met de formatie-onderhandelingen.”

Nu zit het stel in een tijdelijke huurwoning in het Haagse centrum. In Zwolle zijn de voorbereidingen voor de definitieve verhuizing al in volle gang, De Vries komt net bij de Rova vandaan als hij aanschuift voor dit afscheidsinterview. Daar heeft hij nog best even over getwijfeld. ,,Zo lang zat ik nu ook weer niet in de raad, moet ik dat wel doen?” Maar hij zat wel in het campagneteam van de Zwolse ChristenUnie voor de vorige verkiezingen. Die ze overweldigend wonnen. Van zes naar acht zetels.

Wat maakte deze verkiezingen het verschil?

,,Eigenlijk viel alles op zijn plek. Landelijk deden we het goed. Arie Slob was fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Gerdien Rots werd derde bij de door Pauw&Witteman georganiseerde Raadslid van het jaar-verkiezing en we hadden een hele leuke campagne.”

Zo belandde hij in de raad. Een hele leerzame periode. ,,Ik wist natuurlijk wel dat je als raadslid volksvertegenwoordiger bent. Maar hoe je dat doet en hoe het ertoe doet, dat heb ik geleerd hier. Ik heb geleerd dat je je niet moet opsluiten in het stadhuis.”

Wat hem echt heeft geërgerd was de ‘soms ellenlange stroom aan stemverklaringen’. ,,Eerlijk is eerlijk, ik zal me er zelf ook wel eens aan schuldig hebben gemaakt, maar als het niet per se nodig is voor het besluitvormingsproces, waarom doen we het dan?”

Zien we De Vries straks nog in een politieke rol?

,,Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik kan nog zoveel leren in wat ik nu doe. En ambitie is voor mij ook om de dingen die je kunt en leuk vindt supergoed te doen. En dan zie ik wel wat het volgende is dat op mijn pad komt.”