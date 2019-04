De Vries dribbelt richting volgende ‘bestseller’

Als ik terugkeer van dit interview appt Vincent de Vries. ,,En terwijl wij in Van der Valk zaten, aan de A28 in Zwolle, plaatst Lieke zich even voor de Champions League-finale voor vrouwen.’’

Veertiger De Vries appte zich de afgelopen maanden suf met een 26-jarige vrouw. Hij sprak meer dan twintig keer met haar af. Een hele affaire. 7 mei verschijnt daar het resultaat van. De Vries lacht hard bij de constatering. ,,Ze had qua leeftijd mijn dochter kunnen zijn. Háhá… Normaal misschien niet pluis, dat contact. Nu wel.’’

Uitverkocht

De Vries maakte biografieën over Hans Kraay junior, Fernando Ricksen en vele anderen. ,,En de uitgever Kosmos vroeg zich af of er een boek zat in Lieke Martens. Ik dacht van wel. Ze is een van de, of misschien wel dé, grootste voetbalster van de wereld.’’ Als De Vries ergens aan snuffelt, klopt zijn instinct doorgaans. Ook nu weer. Als je de bestelling van boekhandels moet geloven, is de eerste druk straks uitverkocht.

Door de uitgever werden ze bij elkaar gezet. Of er een klik was voor een boek. Zij het onderwerp, hij de ghostwriter. ,,In Zeist. Er was een klik.’’ De Vries liep stage in Barcelona, de stad waar Martens voetbalt. ,,Eigenlijk ging het eerst best lang over die stad… Het moest een boek worden naar de normen van de nieuwe media, besloot Lieke. Jonge mensen moesten het willen lezen. Dat is Lieke haar doelgroep. Ze heeft een miljoen volgers op Instagram. Het is een soort Instagram op papier geworden. Met kleine kadertjes, veel foto’s en korte verhaaltjes.’’

Knip

Er is ook gedacht met de knip op tafel. ,,Daar doe ik niet moeilijk over. Lieke is te jong voor een typische biografie. Het WK voor vrouwen komt eraan. Dat maakt het uitgeven van zo’n boek zeer interessant.’’

Volledig scherm Vincent de Vries heeft een nieuw boek geschreven over Lieke Martens. Hier de voorkant van het boek. © Frans Paalman

Wie Martens niet kent, kent haar tóch via de Calvé pindakaasreclame. Het meisje dat in de regen doorvoetbalt op een Limburgs voetbalveld. Terwijl de jongens naar binnengaan. ,,Dat is geen uitvergroting of karikatuur. Zo is zij echt geweest in de jeugd.’’

Ze droomde als klein meisje van een leven tussen de mannen. ,,Ze groeide op toen vrouwenvoetbal onbekend was. Haar idolen? Mannen! Lieke heeft meisjes nu de droom gegeven die zij niet kon hebben: voetbalster worden tussen de vrouwen.’’

Om de wereldse droom waar te maken, moest Martens ver van huis. ,,Die heimwee naar het meisje dat in Limburg hoort is gebleven. Dat is haar grootste opoffering geweest. Op haar vijftiende ging ze uit huis. 15! Later ging ze spelen in Zweden, huilend lag ze daar soms op bed.’’

Martens droomde van meedoen bij de mannen, maar kan ze dat inmiddels ook? ,,Hans Kraay zei: ‘Als je alleen de benen van Lieke ziet, denk je dat er een man voetbalt’. PEC Zwolle en Willem II? Ja, daar zou ze meekunnen.’’

Volledig scherm Fernando Ricksen tijdens de uitzending van DWDD. Rechts achter hem auteur Vincent de Vries. © screenshot DWDD

Smoothie

De Vries brak door met het boek over Fernando Ricksen. De val en wederopstanding van een voetbalrebel, waarin kilo’s coke en liters alcohol voorbij kwamen. ,,In dit boek wordt 0,0 procent gesnoven. Als er gedronken wordt, dan smoothies. Wat dat betreft is de timing goed: mensen zijn ook wel moe van schandaalboeken van sporters.’’