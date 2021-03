De winkeldief voelt zich Bokito, terwijl hij liever weer de jongen wil zijn die Bijbelles geeft

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder coronabe­smet­tin­gen dan gisteren, maar IJsselland laat forse stijging zien

28 maart Na een forse stijging in het aantal coronabesmettingen zaterdag, zijn er vandaag weer minder nieuwe coronagevallen genoteerd. De daling is ook te zien in Oost-Nederland. Negatieve uitschieter is Zwartewaterland, die als een van de slechtste scores van het land heeft.