De Zevensprong uit Zwolle naar Zeist voor landelijke schoolvoetbalfinale: ‘Onze keeper houdt alles tegen’

met videoFlint, Bram, Kiyan, Emmanuel, Liam, Gijs, David en Daan moeten goed nadenken, wanneer ze de kans krijgen om niemand minder dan bondscoach Louis van Gaal een vraag te stellen. Zijn expertise kunnen ze vrijdag goed gebruiken, als ze in Zeist met nog maar vijf tegenstanders over in de landelijke schoolvoetbalfinale staan. ,,Welke tactiek moeten we gebruiken?”