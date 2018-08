De Zieleschepen langs N340 beklad met graffiti

Het kunstwerk De Zieleschepen van Cornelius Rogge langs de N340 is beklad met graffiti. Volgens overbuurman Hib Anninga van beeldentuin De Anningahof is dat gisteravond gebeurd.

,,Dit is echt schrikken", zegt bestuurslid Leonie Flanderijn van de Stichting Kunstwegen. Zij verneemt het nieuws via de Stentor. ,,Ik wist hier nog niks vanaf. Het is een heel kostbaar kunstwerk en wij waren er juist zo trots op dat zoveel mensen er naar keken en het respecteerden."

© Frans Paalman

Flanderijn gaat in overleg met het bestuur over vervolgstappen. Wat de prijs is van het kunstwerk, weet zij niet. ,,Maar we hebben het niet over een paar duizend euro."

De Zieleschepen © Frans Paalman