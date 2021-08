De zoons van Merel (2 maanden en 5 jaar) kregen als eerste baby’s in Nederland een donorhart: ‘Ze zijn onze wondertjes’

Zwolle scherpt kapregels aan na bomenblun­der rond ‘ergernis­ei­ken’

5 augustus Wanneer geeft een monumentale of bijzondere boom in Zwolle zo veel hinder dat kap acceptabel is? Na de decennia durende soap rond de ‘ergerniseiken’ in de wijk Westenholte heeft de gemeente kapcriteria op papier gezet. Daarmee moet een nieuwe flater in de rechtbank voorkomen worden.