De zwangerschap van Conni werd bijna haar dood, nu helpt ze lotgenoten

,,Ik was in mijn 26ste week. Ik voelde me niet lekker, maar ik wilde me niet aanstellen en dacht: ik ga na het weekeinde wel even naar de verloskundige. Tegen die tijd was ik zó opgezwollen dat ik mijn voeten niet eens meer plat op de grond kon zetten. De verloskundige stuurde me onmiddellijk naar het ziekenhuis. Ik bleek het HELLP-syndroom te hebben, een zeer ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging die levensbedreigend is, zowel voor de moeder als het kind. Ik heb twee weken afgezonderd gelegen in een prikkelarme omgeving. Een onverwachte inspanning had kunnen zorgen voor een hersenbloeding. Ik voelde dat ik dicht bij de dood was en wist: het is niet meer aan mij wat er nu gebeurt. Ik sloot me af voor mijn zwangerschap. Dacht: ‘als ik net doe of het er niet is, heb ik straks minder verdriet als ik het kindje verlies’. Maar de verpleging hing een foto van de echo voor mijn neus om me erbij te houden.''