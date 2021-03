De Zwolse donor-affaire: wat weten we tot nu toe en wat nog niet?

1. Wat is het verschil met de vorige bekendmakingen in de zaak-Wildschut?

In oktober openbaarde het Zwolse ziekenhuis Isala in samenspraak met zijn familie dat Wildschut eigen sperma heeft gebruikt bij vrouwen die via een anonieme donor een kind wilden krijgen. Inmiddels zijn 34 donorkinderen via dna-technieken aan hem gelinkt.



Onder hen zijn, naar nu blijkt, drie kinderen die hun leven lang hebben gedacht kind te zijn van hun biologische vader. Hun ouders kwamen naar Wildschut omdat ze - hoewel vruchtbaar - niet op de natuurlijke manier kinderen konden krijgen. Na behandeling door Wildschut werden de moeders alsnog zwanger.



Nadat in oktober de foto van Wildschut via de Stentor werd gepubliceerd, zijn deze mensen gaan twijfelen over hun biologische afkomst. Onderzoek wees daarna uit dat Wildschut in ieder geval bij drie gezinnen eigen sperma heeft gebruikt in plaats van het zaad van de beoogde vader. Bij één gezin heeft hij tegen de afspraak in voor het tweede kind anoniem donorzaad gebruikt.