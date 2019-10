De Zwolse kruipruimtezaak: dit leidde tot de jarenlange celstraf voor Mark de G.

Politie blundert: camera en koffer kwijt in onderzoek naar mogelijke moordplan­nen broers uit Zwolle

19:26 De politie is maandag spullen kwijtgeraakt tijdens een onderzoek aan de Vrouwenlaan in Zwolle in de zaak rond de vermeende moordplannen van de broers Idris en Abas M. Het gaat om een camera met daarop foto's van twee onderzoeken (onder meer van aangetroffen wapens) en een koffer met forensisch verpakkingsmateriaal.