De Zwolse maffia wacht op een revival in de Tweede Kamer, maar of dit trio dat gaat doen...

video Deze ‘zonnebank op wieltjes’ helpt Zwols ziekenhuis Isala in strijd tegen corona

4 maart Een soort verticale zonnebank op wieltjes doet binnenkort zijn intrede in het Zwolse ziekenhuis Isala. Het is een desinfectierobot, die met ultraviolette straling (UV-C) virussen en bacteriën kan doden. Een nieuwe stap in de strijd tegen het coronavirus, denkt Justin Eilander van het desinfectieteam van Isala. ,,En een stap naar verdere robotisering in de schoonmaak.’’