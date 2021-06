De Zwolse volleybalster Lotte (16) en PEC-voetballer Rav (16) spelen in de Eredivisie én haalden hun eindexamen havo: ‘Mijn moeder was blijer dan ik’

Cultuur­prijs Overijssel voor directeur Keuning van Fundatie Zwolle, MINKA uit Deventer grootste talent

10 juni Ralph Keuning (59) is gisteren uitgeroepen tot winnaar van de Cultuurprijs Overijssel 2021. De directeur van museum De Fundatie in Zwolle krijgt de prijs omdat hij volgens de jury ‘meer is dan een succesvol museumdirecteur’. MINKA uit Deventer is uitgeroepen tot Cultuurtalent Overijssel.