Debat over geweldsgolf in Zwolle: ‘We moeten criminelen hun status afnemen’

Teruglezen liveblogSchietpartijen, steekincidenten, autobranden en granaten aan deurklinken. Wat is er toch aan de hand in Zwolle? Dat vraagt de gemeenteraad zich ook af. De lokale politici deden maandagavond hun zegje over de situatie in de stad en lieten zich bijpraten door burgemeester Peter Snijders. Lees het hier terug in ons liveblog.