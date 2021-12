Debuutroman van Zwolse: ‘Mijn boek is tragisch omdat elk gezinslid zijn best doet, maar steeds tekortschiet’

Weten we wat er écht gebeurt achter voordeuren in je straat of wijk? Nee, vaak hebben we geen idee, zegt Janke Reitsma (33) uit Zwolle. En als je wel merkt dat er iets mis is in een gezin, grijp je als buitenstaander niet zomaar in. We willen ons vooral nergens mee bemoeien. ,,Je hoeft niet meteen aan te bellen. Een gesprekje op straat kan al heel veel betekenen voor de ander.”