Decorbouwer Raoul (32) uit Zwolle plotseling overleden: Koorbazen eren hem in voorstelling

Omstreden sushizaak Zwolle mag weer open nu uitbater is vertrokken

De gedwongen sluiting van restaurant I Love Sushi in Zwolle is opgeheven. Burgemeester Peter Snijders heeft het pand in de Aa-landen gesloten na een overval, vechtpartij en politieonderzoek begin dit jaar. De franchisenemer is met de zaak gestopt en daarmee is de angst voor nieuwe incidenten verdwenen.