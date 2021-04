Dedemsvaarter verhandelde erectiepillen met Henk Wolters uit Zwolle, ‘maar nooit drugs’

Video Dit is dus de miljoenen­wijk van Zwolle, ‘ik vind de huizenprij­zen hier niet eens belache­lijk hoog’

11 april Zwolle is in trek. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal miljoenenwoningen in de stad is verdubbeld. Vooral in de buurt Brinkhoek lijken de woningprijzen de pan uit te rijzen. Huizen worden gestript en voor tonnen meer doorverkocht. ,,Als we klaar zijn, is dit straks ook wel een miljoenenwoning.”