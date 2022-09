Deel hier jouw historische foto(’s) van Zwolle

Eurotermi­nal kondigt vervoer Zweedse truckonder­de­len naar Zwolle en Meppel aan, maar Scania zelf ‘weet van niks’

‘Vrachtwagenbouwer Scania bevoorraadt vanaf 1 januari 2023 de fabrieken in Zwolle en Meppel vanuit Zweden per spoor via de Euroterminal in Coevorden’. Dat nieuws vertelt Arjan Leemans in een persbericht over de florissante ontwikkeling van deze ‘logistieke hub’. Maar Scania zelf zegt van niets te weten en noemt het een ‘broodjeaapverhaal’.

15 september