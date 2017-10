Spoorloper met bizar verhaal opgepikt door trein: 'Ik was in slaap gevallen'

10:25 In slaap gevallen in de trein en daardoor ongemerkt op het rangeerterrein in Lelystad beland. Dat was de verklaring van een 21-jarige man die gisteravond langs het spoor richting Dronten liep. 'Meneer was duidelijk het spoor bijster', grapt de politie op Facebook.