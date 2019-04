Deel treinverkeer ligt plat rond Zwolle tijdens paasweekeinde

Het oponthoud duurt van zaterdag 20 tot en met dinsdagochtend 23 april. In opdracht van ProRail komen er nieuwe opstelsporen op het rangeerterrein bij Windesheim. Daar is eind vorig jaar mee begonnen. Een groot deel van het terrein is inmiddels zo'n drie meter diep afgegraven. In totaal rijden er achtduizend zandwagens af en aan. Er is een waterdichte folie neergelegd om in de toekomst mogelijke bodemvervuiling tegen te gaan. Bovendien die laag komen nieuwe sporen, met daarboven de bovenleiding. De aannemer is daar nu mee bezig en gaat er in het paasweekend mee verder, meldt ProRail. Op de planning staan ook nieuwe funderingsblokken voor de bovenleiding. Bovendien komen er nieuwe balken voor de bovenleiding. Die worden tijdens dat weekend getakeld en bevestigd. Het werk aan de bovenleiding gebeurt deels 's nachts. De aannemer begint daarmee op zaterdagochtend 01.00 uur.