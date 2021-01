Deel van torenkraan omgevallen op bouwplaats Hattem

Boek over geëxecu­teer­de mannen in Zwolle tijdens Tweede Wereldoor­log vertaald in het Engels

11 januari Samuel de Korte (26) uit Utrecht schreef twee jaar geleden een boek over de executie van vijf mannen in Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu is het boek vertaald in het Engels. ,,Een hele eer.”