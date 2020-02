Deelnemer Thierry (32) uit Zwolle over Married at First Sight: ‘Soms had ik iets minder mezelf moeten zijn’

video Bevrijder van Zwolle speelt hoofdrol in Nationaal Militair Museum Soest: ‘Een ongeloof­lijk verhaal’

13 februari Twee jaar is eraan gewerkt, en aan elk detail is gedacht. Zelfs het straatnaambordje van de Léo Majorlaan hangt er - met dank aan de gemeente Zwolle. Léo Major, de eerste Zwolse bevrijder, staat centraal in een imposante tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum in Soest.