Deelnemers gezocht voor nieuwe audiowandeling Zeeheldenbuurt in Zwolle

Duizenden kopers van gestolen persoonsge­ge­vens gewaar­schuwd door politie Oost-Nederland

Duizenden Nederlanders kregen deze dagen een waarschuwing van de politie Oost-Nederland op de mat of in de mail. De politie laat hen weten dat ze in de gaten worden gehouden omdat zij onlangs gestolen persoonsgegevens kochten. Tientallen minderjarigen krijgen een persoonlijk ‘stop-gesprek’.