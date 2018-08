Deelnemers uit alle hoeken van het land bij City Swim Zwolle

De City Swim in de Zwolse stadsgracht trekt aankomende zaterdag 260 deelnemers. Een recordaantal, volgens de organisatie. Vorig jaar doken 210 zwemmers de gracht in.

Het recordaantal is onder andere te danken aan de extra promotie, volgens organisator Peter van Grootheest. ,,Daarnaast is dit nu de vijfde keer en dan bouw je in de loop der jaren toch wat meer naamsbekendheid op.''

Lees ook PREMIUM Evenementen houden moeder natuur goed in de gaten Lees meer

Het zijn niet alleen Zwollenaren die meedoen aan de zwemwedstrijd. ,,Nu doen deelnemers uit iedere provincie, behalve Zeeland, mee. Daarnaast staan er ook drie deelnemers uit België aan de start.''

Blauwalg

Het was de afgelopen weken spannend of de City Swim nog wel door zou gaan. In de stadsgracht kwam vanwege de hittegolf blauwalg voor. Daarnaast werd het water ook getest op de poepbacterie en zuurgraad. Deze week werden de monsters genomen. De uitslagen vielen positief uit, waardoor woensdag definitief groen licht kon worden gegeven.