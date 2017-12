Deels verlamde Lourens (61) wil fietsvergoeding en daagt gemeente

videoZwollenaar Lourens Hoenders (61) werd naar eigen zeggen te laat geopereerd, liep een dwarslaesie op en belandde in een rolstoel. Door de aanschaf van een zogenoemde BerkelBike is zijn leven echter significant verbeterd, vindt hij. ,,Minder pijn, gezonder lichaam, meer in balans.'' De gemeente denkt er anders over en wil de bike niet vergoeden. Hoenders stapte daarop naar de rechter.

Grijnzend beweegt Lourens Hoenders zich met armen en benen in een soort rolstoel door de gang van een appartementencomplex in de Zwolse wijk Assendorp. ,,Dit is mijn BerkelBike," zegt hij opgewekt, ,,Gekocht in maart. Een betrekkelijk nieuw apparaat voor mensen met spierziektes of dwarslaesies. Je beweegt je voort met je armen, maar het activeert ook beenspieren."

Hoenders kocht de 'fiets' na een proefritje, voor 5.300 euro. ,,Sindsdien is de kwaliteit van mijn leven omhooggeschoten. Minder pijn, gezonder lichaam, meer in balans. Ik heb zelfs weer bilspieren!" Hij heeft zelfs 40 meter achter een rollator geschuifeld.

Ambulance

Op verzoek gaat Hoenders nog even terug naar 8 april 2013, toen hij postbode was. ,,Ben ik 38 jaar geweest..." Korte zucht. ,,Het was de ochtend na mijn 57ste verjaardag. Ik stond iets op te hangen en kreeg ineens een raar, warm gevoel. Ik kwam de trap af en belde een ambulance. Een broeder nam mijn bloeddruk en hartslag op en dacht aan hyperventilatie. Hij lichtte mijn huisarts in en de ambulance vertrok weer. Zonder mij."



Hoenders bleef zich slecht voelen. ,,Om twee uur belde ik de huisarts. Zij constateerde geen spoedeisende klachten. Toen ik mij rond half zes amper nog kon bewegen, belde ik weer een ambulance die mij uiteindelijk naar spoedeisende hulp bracht. Pas om tien uur 's avonds kreeg ik een mri-scan waaruit bleek dat ik een gescheurde aorta had." '

Zijn adem stokt. ,,Paniek. Ik moest afscheid nemen van mijn dochters, zus en ex-vrouw, het werd kantje boord. Na middernacht ben ik uiteindelijk geopereerd."

Zuurstoftoevoer

Hoenders werd wakker. ,,De bloeding had gezorgd voor een ruggenmerginfarct waardoor zuurstoftoevoer tussen zenuwen en spieren te lang onderbroken is geweest. Omdat ik een beetje gevoel in mijn benen had, was er sprake van een incomplete dwarslaesie. Ik kon hoogstwaarschijnlijk nooit meer lopen. Wat mogelijk wel had gekund als ik op tijd zou zijn opgenomen."

Volledig scherm Lourens Hoenders op zijn BerkelBike. ,,Je beweegt je voort met je armen, maar het activeert ook beenspieren.'' © Frans Paalman De pechvogel zag af van een rechtszaak. ,,Ik ben een positieve, wilskrachtige jongen en wilde mijn leven niet in teken stellen van procedures. Ik ben gaan schilderen." Hoenders zit nog bij dezelfde huisarts. ,,Ze was enorm geschrokken, natuurlijk. Maar weet je: mensen maken fouten en ik help niemand verder door gewaarschuwde specialisten het werk te beletten."



Hoenders kreeg na meerdere revalidatieperiodes in januari 2016 een aangepaste woning waarin hij zich voortbewoog middels een gangbare handbikerolstoel. De pijn bleef. ,,Er was in dat ding geen sprake van doorbloeding in mijn benen, ik kon ze niet bewegen. Veel zenuwpijn en last van mijn organen omdat mijn linkerkant zwakker was dan mijn rechterkant."

Kwaaltjes

Via internet stuitte Hoenders op zijn BerkelBike, die hij na een proefritje kocht voor 5.300 euro. Hoenders klopte aan bij de gemeente met de rekening. ,,Omdat dit een levensverbeterende aanpassing is. Bovendien hoef ik niet met busjes te worden vervoerd en hang ik niet in zo'n elektrische scootmobiel met andere kwaaltjes tot gevolg. Dus ik dacht: haal de handbike op voor een ander, vergoed een deel van mijn BerkelBike, iedereen blij."

Zo werkt dat echter niet in een wereld vol regels. ,,Een onderzoeksbureau concludeerde dat de BerkelBike geen meerwaarde heeft, met een handbike kom ik immers net zo ver. Daartegen heb ik bezwaar gemaakt waarop ik werd uitgenodigd voor een toelichting op het stadskantoor. In bijzijn van twee juristen heb ik een demonstratie gegeven en dacht door hun enthousiasme: dit komt goed!"