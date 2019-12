Defensie moet erbij komen na vondst levensgevaarlijk ‘geknutseld’ vuurwerk in woonwijk Zwolle: ‘Goeie god, wie doet zoiets?’

Het illegale vuurwerk, waar volgens de politie ook nog mee geknutseld was, werd al op donderdag 12 december gevonden. Een deel van het vuurwerk bleek zo gevaarlijk, dat het in eerste instantie niet vervoerd kon worden. Deze vrijdag blies defensie het explosieve materiaal op een zogeheten ‘springlocatie’ de lucht in en bracht de politie het bericht over de vondst naar buiten. ,,Omdat we niet konden inschatten wat dit spul zou gaan doen kon de gespecialiseerde vervoerder het niet meenemen. Onze eigen gespecialiseerde teamleden hebben bepaald dat we hier ook niet zelf mee aan de slag zouden gaan.” Daarop is de EOD ingeschakeld, die de explosieven naar een zogeheten ‘springlocatie’ gebracht, waar het vuurwerk gecontroleerd kon ontploffen