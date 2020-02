Deltion College in Zwolle blaast studiereizen af om corona, andere scholen twijfelen nog

Het Deltion College in Zwolle schrapt studie- en stagereizen naar Noord-Italië vanwege het coronavirus . Studiereizen van andere scholen in onder meer Apeldoorn en Deventer staan op losse schroeven. ,,Het is een bedreiging die we allemaal voelen.”

Het Deltion College in Zwolle, een mbo-school met zo’n 17.000 leerlingen, heeft een studiereis naar Milaan afgeblazen vanwege het coronavirus. Leerlingen zouden medio april een reis maken naar die stad. Ook studenten die zich verheugden op een stage naar de Noord-Italiaanse stad Verona moeten noodgedwongen thuisblijven.

,,Normaal gesproken is voor ons het reisadvies leidend”, legt Deltion-woordvoerder Agnes Sweitser uit. ,,Maar de steden waar de leerlingen naartoe zouden gaan, liggen zo dicht bij transmissiegebied dat we nu het zekere voor het onzekere nemen. Het risico is te groot.”

Quote De steden waar de leerlingen naartoe zouden gaan, liggen zo dicht bij transmis­sie­ge­bied dat we nu het zekere voor het onzekere nemen. Het risico is te groot. Agnes Sweitser, Deltion Collega

Studiereis naar Italië op loss schroeven

Het Carolus Clusius College in Zwolle heeft over zes weken een studiereis op het programma staan naar Turijn. Ook zou er een tegenbezoek van leerlingen uit Rome plaatsvinden. De school overweegt om de reizen niet door te laten gaan.

,,We staan bijna dagelijks in contact met onze partnerscholen in Italië”, laat Annelieke van der Most weten namens de school. Inmiddels zijn de ouders geïnformeerd over de situatie. ,,We wachten het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken af. Uiteraard staat de gezondheid van onze leerlingen voorop.”

Scholen in Deventer en Apeldoorn overwegen niet te gaan

Sommige leerlingen van Het Vlier in Deventer zouden in april naar Sicilië gaan. Op dat eiland werd het virus ook al bij een toerist aangetroffen. De school in Deventer heeft de knoop over de reis nog niet doorgehakt. ,,We houden dagelijks de situatie op Sicilië in de gaten", aldus een zegsvrouw.

Het Gymnasium Apeldoorn, onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, heeft reizen naar midden-Italië. Tjeerd Biesterbosch van de onderwijsgroep laat weten dat de school geen enkel risico neemt. ,,In principe volgen we het reisadvies van de overheid. Maar we zijn altijd aan de voorzichtige kant. Liever niet gaan, ondanks een positief reisadvies, dan wel gaan en risico lopen.” Overigens is de eerstvolgende reis pas in oktober gepland.

Ouders beslissen

Ook scholen in de regio die reizen organiseren naar andere plekken in Europa houden de situatie nauwlettend in de gaten. ,,Binnenkort gaan leerlingen van ons naar Parijs”, reageert rector John Odinot van het Ichthus College in Kampen. ,,Het is een bedreiging die we allemaal voelen. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Ouders zijn uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk of ze hun kind wel of niet laten meegaan.”

De overkoepelende VO-Raad roept scholen op om het reisadvies te volgen. ,,We krijgen hier veel vragen over. Het leeft nu enorm", aldus zegsman Stan Termeer. Eerder zegde ook een school in Drenthe al een schoolreisje naar Italië af.