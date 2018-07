De opleiding bedient vooral de ongeveer dertig bedrijven die samen het Topcentrum e-commerce in de regio Zwolle vormen, waaronder Wehkamp, Travelbags en CameraNu. Volgens Claudia Hopman van TotaalBed in Zwolle is de opleiding een welkome aanvulling. ,,In de traditionele marketingopleidingen krijgen studenten wel het nodige mee over online koopgedrag maar je ziet dat de ontwikkelingen enorm snel gaan. Je wilt de manier waarop mensen zich oriënteren op het kopen van een product goed volgen en elk moment benutten om die mensen aan je te binden. Dat is een vak apart geworden. Wij werken bij het uitzetten van de strategie daarvoor samen met andere bedrijven, maar we willen ook meer in eigen huis doen.’’ TotaalBed heeft twee mensen aangenomen die de opleiding gaan volgen en daarnaast in het bedrijf werken.