wereldwedstrijd Unieke trilogie brengt eens zo gemakzuch­tig Dalfsen naar de top van het amateur­voet­bal

Een wereldwedstrijd, zo’n duel dat nooit vergeten zal worden, heeft iedereen wel in gedachten. In deze rubriek komen die bijzondere verhalen aan bod. Deze keer Chiel Huisjes en Sjoerd Klarenbeek, de mannen die Dalfsen na drie kampioenschappen op rij achterlaten in de eerste klasse.