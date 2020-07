Demonstratieverbod met trekkers in regio IJsselland van de baan

Job legt zich niet neer bij mislukken woonpro­ject voor studenten en ex-bajesklan­ten in Zwolle: ‘Dit is mijn missie’

11:30 ,,Superamateuristisch dat je na 4,5 jaar voorbereiding tóch niet kunt starten.” Zwollenaar Job Boersma (60) is diep teleurgesteld dat het woonproject van studenten en ex-gedetineerden op de valreep is afgeblazen. Hij kwam destijds met het idee dat later verder uitgewerkt werd door anderen. ,,Maar ik laat het er niet bij zitten. Dit is mijn missie en ik ga ermee verder.’’