Demonstreren tegen Zwarte Piet in Zwolle en Apeldoorn? ‘Ja!’ Officieel aankondigen? ‘Weten we nog niet’

Gratis parkeer­plek in Zwolle is hotspot voor autokra­kers

7 november De Nijverheidstraat in Zwolle blijkt niet alleen populair als gratis parkeerplek, maar is ook een paradijs voor auto-inbrekers. In de afgelopen maanden werd 21 keer een inbraak of vernieling gemeld, laat de politie weten op navraag van de Stentor. Via Facebook gaat inmiddels een oproep rond om deze parkeerstrook langs het talud van de A28 te mijden.