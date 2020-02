Dennis (18) stak man ‘per ongeluk’ neer na vechtpartij in Zwolle: ‘Hij struikelde’

Het was T. zelf die 112 belde nadat het slachtoffer onwel werd en zijn bebloede buik toonde, zei advocaat Jantina Rump. ,,Ik schrok, maar Dennis schrok er ook van’’, zei het slachtoffer later tegen de politie. Hij en Dennis waren verwikkeld in een vechtpartij in Zwolle. De verdachte voelde zich bedreigd en trok zijn mes. Het was bedoeld om de ander af te schrikken, zei de raadsvrouw.