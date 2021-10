Dennis (29) leidt een miljoenenbedrijf: ‘Vanuit Zwolle veroveren we heel Europa’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Staphorst heeft (weer) relatief de meeste coronabe­smet­tin­gen van het land in 24 uur

4 oktober De gemeente Staphorst houdt haar ongewenste koppositie in Nederland vast. Opnieuw zijn hier in een etmaal relatief gezien de meeste coronabesmettingen van het land vastgesteld. Vanaf de Noord-Veluwe komen positieve berichten: in Hattem en Heerde is het aantal besmettingen wederom 0.