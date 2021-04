Depressief, alcoholverslaafd en het liefst alleen: openhartige Robin uit Zwolle vertelt over hoe autisme zijn leven onbewust beïnvloedde

Het is even rustig in zijn huurhuis in de Zwolse wijk Stadshagen als Robin van de Kuijt (32) begint te vertellen, zittend op de bank. Spijkerjackie afgestemd op zijn broek, stijlvol horloge om de pols, foto’s van zijn dochters van 3 en 6 en vriendin Suzan vullen de kast bij de deur. Welbespraakt doet hij zijn verhaal, maar hij vindt het spannend. Vandaag, op Wereld Autisme Dag, gaat hij voor iedereen ‘met de billen bloot’, zoals ie zelf zegt. Het masker gaat af. De goedlachse, vriendelijke man haatte het leven. Haatte zichzelf. Zeker 25 jaar was hij nooit zichzelf, maar een versie die van hem gewenst werd. Tot de diagnose ‘autisme’. Al is daarmee echt niet alles opgelost.