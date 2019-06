Derde brugklimmer in bijna twee weken tijd: waaghals op de Frankhuisbrug in Zwolle

Eerdere gevallen

De boogloper is de derde brugklimmer in bijna twee weken tijd in Oost-Nederland. Anderhalve week geleden werd al een brug in het nabije Hasselt beklommen. Nog recenter was het raak in Zutphen, want vorige week maandag werd in die stad de spoorbrug over de IJssel beklommen. Een man met ontbloot bovenlijf rende vervolgens heen en weer over de spoorbrug. ,,Bizar. Hoe haal je dit in je hoofd. Het is voor ons aanleiding om aangifte tegen de man te doen’’, liet ProRail-woordvoerder Aldert Baas toen weten.