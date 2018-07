Dertig ‘feestbomen’ in Zwolse villawijk Oude Mars gered van kap

Op verzoek van een toekomstige bewoner is een van de kavels in de wijk bij Zwolle-Zuid uitgebreid. Daardoor ligt de tuin deels in een klein bosje in het hart van de Oude Mars. De gemeente Zwolle heeft zichzelf vervolgens om een kapvergunning gevraagd, om de koper van de kavel tegemoet te komen.

Herplant

De Zwolse CDA-fractie trok vorige maand al aan de bel over de voorgenomen kap. Zo bleek uit de aangevraagde kapvergunning dat herplant van de bomen geen optie zou zijn en dat stuitte de fractie tegen de borst. Inmiddels heeft het college van B en W laten weten dat herplant wel degelijk mogelijk is. Ook worden minder bomen weggehaald dan gepland: 24 in plaats van 31. De herplant van de 24 bomen wordt betaald uit de opbrengsten van de vergrootte bouwkavel.

Boomfeestdag

Tijdens de viering in 2010 legde burgemeester Henk Jan Meijer aan aanwezige kinderen nog de stelling voor dat ‘een boom in de tuin van de buren best mag worden gekapt als die voor overlast zorgt’. Boegeroep onder de kinderen stemde Meijer tevreden: ,,Het is belangrijk om, als er een probleem is, er samen uit te komen. Ik kan me voorstellen dat het (zo’n boom, red.) een probleem is, maar in Zwolle overleggen we dan met elkaar.”