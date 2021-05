Deskundige van Tactus Verslavingszorg weet: ‘Niet lachgas, maar alcohol is het probleem in Zwolle’

Terwijl een landelijk lachgasverbod op zich laten wachten - er is geen capaciteit om het te handhaven -, dringt het Zwolse CDA meermaals aan op een lokaal verbod. Het komt er niet, bij gebrek aan voldoende steun in de gemeenteraad. Nu coalitiepartij ChristenUnie (‘we hebben al voldoende mogelijkheden om gebruik aan te pakken’) en oppositiepartij CDA (‘Zwolle zet zichzelf voor schut, want andere gemeenten voeren wel een verbod in’) elkaar de maat nemen, plaatst Arjan Lamslag het debat in perspectief. Want de preventiemedewerker van Tactus Verslavingszorg ziet in deze regio veel grotere problemen dan de schade die het inhaleren van ballonnetjes teweegbrengt.