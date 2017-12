Deur staat open voor extra windmolens in Zwolle

Hierin zijn buitengebied Tolhuislanden in Zwolle-Noord en delen rond Windesheim in Zwolle-Zuid als belangrijkste kansgebieden voor windturbines opgenomen. Of er molens komen is nog geen uitgemaakte zaak, want er moet eerst een initiatief komen. Meldt een partij zich met een turbineplan, dan staat de deur in het stadhuis hier nu wel voor open.