Deuren van Stadkamer Zwolle gaan maandag iets verder open, maar het blijft beperkt

17:27 De politie is er nog niet in geslaagd om de vluchtende automobilist die dinsdagavond met zijn Mercedes een woning in Bergentheim doorboorde te verhoren. De medische toestand van de 51-jarige Henk S. uit Hardenberg, dader van de lugubere woonbootmoord in Zwolle in 2007, laat dat nog niet toe.