Deventenaar wint 2000 euro per maand bij Staatsloterij: wat doe je met zo'n ‘droomsalaris’?

Een gloednieuwe Ferrari zit er waarschijnlijk niet in voor de inwoner uit Deventer die de gelukkige winnaar is van de droomsalaristrekking. Hij of zij ontvangt de komende dertig jaar lang 2.000 euro netto per maand. Maar, wat doen winnaars van dergelijke bedragen dan wel met het geld?

Minder werken

,,Wat we over het algemeen zien bij prijswinnaars die een tastbaar bedrag winnen is dat ze vaak concrete wensen hebben zoals; een dag minder werken, vaker op vakantie en een deel van de hypotheek aflossen’’, zegt woordvoerder Tatiana Pijnenburg van de Nederlandse Loterij. ,,De wensen zijn wel afhankelijk van de leeftijd van prijswinnaars. Naar mate ze naar pensioengerechtigde leeftijd gaan, zien winnaars het dan als een extra potje voor het pensioen of ze willen de kinderen ervan mee laten genieten.’’

Begeleiding

Alle winnaars van hoofdprijzen, worden op het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij in Rijswijk uitgenodigd voor advies en begeleiding. ,,Bij het winnen van grote prijzen zetten onze prijswinnaars het geld vaak opzij om rustig na te denken wat ze ermee willen doen. Dit advies geven wij ze ook, want vaak zijn ze overdonderd door het winnen van een groot bedrag’’, zegt Pijnenburg.

Nieuw huis

Bij echt grote prijzen - mensen die (multi)miljonair worden - doen de winnaars over het algemeen grote aankopen. ,,Zoals een nieuw huis kopen of hun volledige hypotheek aflossen.’’ De winnaar uit Deventer is nog niet langs geweest op kantoor. ,,De winnaars van deze trekking gaan wij nog spreken, dan hebben we meer zicht op hun wensen.’’

720.000 euro

De Deventenaar deelt ‘zijn’ prijs met winnaars uit Veendam, Geleen, Berkel en Rodenrijs en gemeente Stein. De prijs viel namelijk vijf keer op een 1/5e lot. Als dat een vol lot was geweest, had de prijswinnaar dertig jaar lang 10.000 euro gekregen. Toch betekent dertig jaar lang 2.000 euro per maand nog altijd een totaalbedrag van 720.000 euro.

Prijs

De Droomsalaristrekking van Staatsloterij viel eerdere trekkingen op een heel lot van een abonneespeler in de gemeente Koggenland (Noord-Holland) en op een heel lot in de gemeente Kollumerland (Friesland).