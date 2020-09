Deventenaren die in Zwolle putdeksel op voorruit smijten opgepakt voor poging tot doodslag

Richard Rijnja wil professio­neel stoken en komt met Zwolse whisky: Bravoure

15:00 Na jaren stoken in de achtertuin pakt Zwollenaar Richard Rijnja (66) het nu serieuzer aan. Hij is sinds enkele weken formeel met pensioen en kan zich hele dagen met zijn hobby bezighouden: whisky en likeur maken. Met zijn distilleerderij is hij hard op weg de eerste, echte Zwolse whisky te produceren: Bravoure.