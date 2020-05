Deventer brouwerij Davo opent proeflokaal in de binnenstad van Zwolle

Minder ruimte voor fietsers in binnenstad Zwolle; wel meer stallingen

19:16 Even met de fiets over de Grote Markt of even doorsteken bij een steegje; het is er vanaf dit weekend niet meer bij in Zwolle. Om de verwachte toenemende drukte hand in hand te laten gaan met veiligheid, nemen ondernemers met het ZwolleFonds maatregelen om alle bezoekersstromen in goede banen te leiden.