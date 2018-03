Deventer en Zwolle luiden noodklok: 'vrouwenopvang staat onder druk'

De opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in de regio staat onder hoge druk door een tekort aan financiële middelen. Meer geld vanuit het Rijk is nodig, stelt de gemeente Zwolle in een brandbrief aan minister Hugo De Jonge van VWS.

Voor veel gemeenten is het geld dat ze ontvangen op dit moment 'bij lange na niet toereikend' om de nodige opvangplekken te kunnen leveren, zo staat in de brief.

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor zijn 35 zogenaamde centrumgemeentes aangewezen die middelen van het Rijk ontvangen voor vrouwenopvang. Onder de centrumgemeente Zwolle vallen ook de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. Van alle centrumgemeentes hebben 24 de brief ondertekend.

Stijging

De brief werd opgesteld door centrumgemeentes Zwolle en Utrecht. 'De financiële druk op de budgetten is de aanleiding voor deze brief', licht woordvoerder Marieke Stenfert van de gemeente Zwolle toe. Het totale bedrag dat het Rijk uitkeert aan gemeenten voor de aanpak van huiselijk geweld en de opvang van slachtoffers is onveranderd. Sinds 2015 worden de budgetten echter anders verdeeld over de centrumgemeenten. Stenfert: 'Zwolle is één van de regio’s die sinds 2015 substantieel minder geld krijgt voor de uitvoering van de taken huiselijk geweld en opvang van slachtoffers.' Bovendien is er volgens de gemeente sprake van een grote kostenstijging door uitbreiding van het takenpakket en toenemende eisen.

Schuld

De gemeentes vragen in de brief niet alleen om extra geld maar ook om een versoepeling van regelgeving. Nu lopen vrouwen bijvoorbeeld vaak toeslagen mis doordat een scheiding nog niet is aangevraagd. De bedragen worden in de tussentijd voorgeschoten door zorginstellingen, waardoor de vrouwen in de opvang een schuld opbouwen. 'Hierdoor wordt uitstroom bemoeilijkt', stellen de gemeentes, die vragen of de minister zo snel mogelijk om de tafel kan gaan met de Belastingdienst.

Ombudsman