Deventer, Zwolle en Apeldoorn: Lex zet ze met passie op papier

Skylines tekenen, wat is daar leuk aan?

Je tekende al Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Waarom deze steden?

,,Allereerst hebben ze allemaal bijzondere gebouwen. Maar na het maken van meer dan tien tekeningen is het me ook duidelijk dat de leukste reacties uit dit soort middelgrote steden komen. Deventenaren, Apeldoorners, Zwollenaren: ze vinden het hartstikke leuk en zijn erg trots. Wat dat betreft zijn mensen uit Utrecht of Amsterdam misschien een beetje verwend… Die hebben al zoveel.’’

In de versnelde video's duurt het tekenen van zo'n panorama nog geen minuut. Maar hoeveel tijd ben je er écht aan kwijt?

,,Het begint altijd met research: wat is er te vinden in zo’n stad? Ik zoek foto’s van bekende en opvallende gebouwen – zoals de Fundatie in Zwolle of de Lebuïnuskerk in Deventer – en begin vervolgens te schetsen. Ik probeer ook altijd een paar minder bekende plekken mee te nemen. Als de potloodschets klaar is, trek ik deze over met pen. In totaal ben ik al snel een dag of vijf bezig met zo’n tekening.’’