Deze 12 bedrijven in Oost-Nederland werken ‘op de grenzen van wat mogelijk is’

Twaalf bedrijven uit Oost-Nederland dienen de ruimtevaart. Zij zoeken de grenzen op van wat mogelijk is en kan. In de spin-off ontdekken ze dat hun ruimtevaartactiviteiten ook onverwachte nieuwe producten opleveren...

Marc Klein Wolt bereidt imposante missie naar de maan voor (en wie weet daar vandaan naar Mars en de Nobelprijs)

De ruimtevaart staat volgens heelalonderzoeker Marc Klein Wolt van de Radboud Universiteit in Nijmegen op een scharnierpunt naar dimensies die je tot een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk hield. ,,Als we het nu over bemande missies naar Mars hebben, is dat geen science fiction meer. Mars was bij wijze van spreken nog nooit zo dichtbij.” En dat doet de populaire wetenschapper goed.

Hijzelf is net bezig om voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een nieuwe, bijzondere missie naar de maan op te tuigen. Hij rekruteert de beste Europese wetenschappers voor die klus, die over zeven jaar moet eindigen in het grootste en zwaarste interplanetaire vrachttransport ooit.

,,Met ESA brengen een large logistic lander van 1800 kilo naar de maan”, zegt hij. ,,En de bedoeling is dat daarna nog meer van dat soort vluchten volgen. Ja, dat is ook voor bemande Marsreizen een belangrijke test. Het is enorm moeilijk om vanaf de aarde zware missies naar Mars te maken. Dat kost door de zwaartekracht van de aarde vreselijk veel energie. Het ligt veel meer voor de hand om op de maan een hub in te richten. Dan ga je met een lijnvlucht naar de maan en daar vandaan maak je de grote sprong naar Mars.” En dat die hub – de lunar gateway - er in kan zitten laat Klein Wolt straks zien met ESA’s large logistic lander. De vracht die mee moet (radiotelescopen) gaat hij samenstellen. ,,Het is onwijs leuk om hier mee bezig te zijn.”

Die trip heeft trouwens niets te maken met Mars, wel met fundamenteel onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het heelal. Daar houdt Klein Wolt zich al langer mee bezig.

Op dit moment heeft hij onderzoeksapparatuur aan boord van een Chinese satelliet, die achter de maan hangt. Van daaruit zoekt hij met speciale antennes naar signalen van de oerknal of zelfs nog daarvoor. Dat gaat vanaf de maan beter. Want daar heeft hij geen last van ruis van de aarde. Hij verwacht ieder moment de eerste ruwe data. Die gaat hij met andere specialisten analyseren.

Koning Willem-Alexander bezocht de Hengelose vestiging van Thales in 2018.

Het belang van dat onderzoek?

,, We weten van het bestaan van de oerknal. Dat dat het ontstaan van het heelal betekende met zo’n 400 miljard sterrenstelsels (dat zijn er meer dan alle zandkorrels op aarde). Maar heel veel meer nog niet. Het is alsof we over alleen een babyfoto beschikken. En wij zouden graag ook zien hoe het daarna verder ging. Tot en met peuter, kind, tiener. We willen niet alleen daarvan foto’s maar ook filmpjes maken. Als ons dat lukt, betekent dat een enorme wetenschappelijke doorbraak.”

Die ontdekking, zegt Klein Wolt, zou ‘net zo enorm zijn als die van het zwarte gat of het Higgs-deeltje’. En die waren goed voor een Nobelprijs.

