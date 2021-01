Deze 15 mensen gaan de Regio Zwolle landelijk promoten (dat is tenminste de bedoeling)

Leonie van Iersel vecht voor toekomst kinderen Peru, maar ondertus­sen kent Covid-19 geen mededogen: ‘Mensen zijn ra-de-loos’

27 januari Áls ze in Nederland is, verblijft ze bij haar vader in Zwolle. Maar het liefst is Leonie van Iersel in haar nieuwe thuisland: Peru. Daar zet ze zich als ex-onderwijsmanager in voor de toekomst van miljoenen kinderen, door te proberen het onderwijssysteem drastisch te veranderen. De kansarme bevolking van het Zuid-Amerikaanse land wordt ondertussen ongenadig hard getroffen door Covid-19 en de Nederlandse ziet het allemaal gebeuren.